Vaccino anti-Covid per ultra 80enni, da oggi al via le prenotazioni

A partire da oggi, giovedì 11 febbraio, dalle ore 14 sarà possibile prenotare il vaccino anticovid per gli ultraottantenni. La vaccinazione degli ultraottantenni può essere effettuata in ambulatorio o a domicilio.

1) La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire in tre modi: di persona in farmacia, per telefono al Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle ASL, sul portale PugliaSalute https://www.sanita.puglia.it/.Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l’ora e il luogo della vaccinazione.

2) La prenotazione per la vaccinazione a domicilio può avvenire in due modi: di persona in farmacia o per telefono Centro Unico di Prenotazione (CUP). Chi si prenota verrà ricontattato per fissare l’appuntamento a domicilio. In farmacia: è possibile prenotare la vaccinazione presso le farmacie abilitate al servizio Farmacup, portando con sé la tessera sanitaria dell’interessato, che si potrà recare di persona o incaricare altri.

“Invitiamo a non accalcarsi fin da domani pomeriggio nelle farmacie perché il servizio è capillare e consentirà a tutti di prenotare con calma e di ricevere comunque entro un breve periodo la vaccinazione”, dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco.