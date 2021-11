Vaccini, Speranza: “Dal primo dicembre terza dose a chi ha tra 40 e 60 anni”

“Facciamo un ulteriore passo in avanti: dal primo dicembre saranno chiamati a fare la terza dose anche le persone tra i 40 e i 60 anni”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera di ieri pomeriggio. “La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale: siamo all’83,7% (su platea vaccinabili, ndr) di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il richiamo a oggi è stato fatto a 2,4 milioni di cittadini”, ha spiegato Speranza.

Il ministro della Salute ha parlato anche del Green pass e di eventuali modifiche: “La durata per i soggetti guariti è di sei mesi e per i vaccinati e di 12 mesi. Il governo intende avviare un percorso di approfondimento per acclarare se vi siano le condizioni per valutare diversamente il green pass rilasciato ai guariti. Le evidenze suggeriscono che il rischio di reinfezione è basso se l’esposizione si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale”. Quindi ha spiegato: “Il Comitato tecnico-scientifico ha rappresentato che la norma che ha consentito l’estensione da 9 a 12 mesi del Green pass per i vaccinati è stato frutto di un’unica e univoca volontà parlamentare. L’estensione del Green pass fino a 12 mesi potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o studi. Ogni settimana l’Iss presenta un rapporto sull’efficacia dei vaccini e i dati consentono di aggiornare le indicazioni.