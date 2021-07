Vaccini, Angarano: “A Bisceglie immunizzate 21.751 persone. Esortiamo tutti a vaccinarsi”

Nella giornata di ieri al Palacosmai, hub vaccinale biscegliese, sono state somministrate ben “923 dosi di vaccino, una delle cifre più alte da quando è attivo il nostro hub vaccinale”.

A comunicarlo è stato il sindaco Angelantonio Angarano sui canali social.

“I concittadini vaccinati almeno con la prima dose attualmente sono saliti a 34183, il 69% della popolazione dai dodici anni in su. In 21.751 hanno inoltre già ricevuto la seconda dose, il 44% della Comunità considerando i biscegliesi da dodici anni in su”, scrive il primo cittadino.

“In totale quindi finora sono state somministrate 55934 dosi di vaccino su concittadini biscegliesi. Si continua dunque a correre e questo ci fa ben sperare in considerazione della variante Delta. A tutti i medici, infermieri e personale sanitario, alla Protezione Civile e tutti i volontari delle associazioni cittadine che ogni giorno si prodigano nella campagna vaccinale di massa va, ancora un volta, il nostro grazie infinite. Il vaccino”, conclude Angarano, “è la nostra arma per vincere questa battaglia durissima. Vacciniamoci tutti ed esortiamo i nostri parenti e amici a fare lo stesso. Solo così possiamo battere definitivamente il Covid. Nel frattempo continuiamo ad essere prudenti. Forza che ce la facciamo, avanti insieme”.