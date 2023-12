Una vigilia all’insegna della musica e della solidarietà nel Borgo del Natale

Rimangono ancora pochi giorni a disposizione per passeggiare nel centro storico di Bisceglie addobbato a festa per il Borgo del Natale. Per festeggiare la vigilia, questa mattina, dalle ore 10.30, i bravissimi ragazzi dell’Hdemia Zamar si esibiranno sugli scalini del Teatro Garibaldi per un “Natale in Musica” allietato dalla band dei Lost Poets, che proporranno le più amate canzoni natalizie in una chiave moderna, oltre alle loro versioni delle canzoni più celebri della musica leggera.

Nelle scorse settimane, sono state tantissime le persone che hanno scelto di trascorrere le serate nel Borgo del Natale e di acquistare un dono dal mercatino solidale allestito in via Cardinale Dell’Olio in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali.

Le famiglie hanno fatto divertire i propri bambini con il Grande Villaggio di Babbo Natale: il luogo d’incanto in cui trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che hanno coinvolto i più piccoli in divertenti laboratori creativi. Le attività erano completamente gratuite, ma l’invito rivolto dall’Associazione “Borgo Antico” è stato quello di donare alimenti non deperibili per la Caritas cittadina.

Invito che è stato accolto dalla cittadinanza biscegliese e che ha permesso, nelle scorse ore, la prima consegna di dieci casse di viveri raccolti grazie ai gesti spontanei di solidarietà dei visitatori del Borgo del Natale.

Le attività proseguiranno in allegria anche il 25 e 26 dicembre con laboratori e animazione per i più piccoli.