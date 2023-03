Ultimati i lavori di messa in sicurezza della palestra dell’Istituto “Dell’Olio” di Bisceglie

“L’Ente Provincia di Barletta-Andria-Trani ha certificato l’ultimazione dei lavori relativi alla messa in sicurezza della palestra di questa istituzione scolastica e ne ha, quindi, concesso l’uso“, parte così la nota stampa firmata dal dirigente scolastico dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, Mauro Leonardo Visaggio.

“A nome dell’intera comunità scolastica, esprimo il ringraziamento all’Ente Provincia, in persona del vice Presidente avv. Pierpaolo Pedone, per il risolutivo interessamento – scrive il professor Visaggio – Auspico che le importanti risorse economiche già disponibili siano tempestivamente impegnate per la soluzione degli annosi problemi di manutenzione dell’edificio scolastico”.