“Tra angoli e paesaggi” ciclopasseggiata guidata in bicicletta tra dolmen e casali

Una passeggiata in bicicletta, una vera e propria visita guidata su due ruote, alla scoperta del Dolmen Frisari, del Casale di Zappino e della Chiesa di Santa Margherita. È ‘Tra angoli e paesaggi’, iniziativa organizzata da Associazione 21 e Biciliae Fiab per domenica 21 aprile, con raduno fissato alle 08.45 in piazza Margherita (Teatro Garibaldi) a Bisceglie.

Si tratta di una ciclopasseggiata di circa 15 km su un percorso a bassa difficoltà e quindi adatto a tutti, grandi e piccoli. La prima tappa del ciclotour prevede la visita guidata al dolmen Frisari, monumento megalitico risalente all’età del Bronzo, poi un passaggio al Casale medievale di Zappino con visita alla scoperta della chiesa e degli affreschi e una pausa dedicata al gioco. Ed infine, rientro in città intorno a mezzogiorno con la Chiesa di Santa Margherita con aperitivo e ristoro per tutti i partecipanti.

“Con la primavera – spiegano da Associazione 21 e Biciliae Fiab – vogliamo portare bambini, ragazzi e adulti alla scoperta degli straordinari angoli e paesaggi del nostro agro. Il percorso previsto non presenta difficoltà ed è davvero adatto a tutti. Vi aspettiamo per vivere insieme una bella mattinata all’insegna dell’ambiente, della sostenibilità, della cultura, della bellezza e della meraviglia”.

Appuntamento quindi per la passeggiata in bicicletta ‘Tra angoli e paesaggi’ domenica 21 aprile, alle 08.45 in piazza Margherita. Per info e prenotazioni è possibile scrivere via whatsapp al numero 3342731232. Per la biciclettata si richiede un contributo di 5 € a persona, con riduzione a 3 € per bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni e gratuità per i piccoli fino a 6 anni.