Torna questa sera Calici nel Borgo Antico con musica dal vivo e mercatino solidale

Due serate di vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e luci d’artista: il 9 e 10 dicembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie.

Più di trenta rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare: prodotti di altissima qualità, frutto della cura e dell’attenzione alla sostenibilità verso il territorio.

Ma Calici nel Borgo Antico non è solo sinonimo di vino: le strade del centro storico si trasformeranno in un vero e proprio itinerario del gusto all’aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.

Un’esperienza magica tra il meglio dell’enologia e della cucina pugliese, passeggiando nel Borgo Antico di Bisceglie addobbato con materiali di riciclo e decorazioni eco-friendly e illuminato da un suggestivo spettacolo di luci natalizie d’artista, realizzato con proiettori a bassa intensità per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico.

I visitatori potranno inoltre acquistare un dono di Natale dal Mercatino della Solidarietà, scegliendo tra i deliziosi frutti dell’aranceto delle Suore di Villa Giulia, le Stelle di Natale dell’Ail e i bellissimi manufatti artigianali creati dai ragazzi con disabilità e autismo seguiti dalle associazioni di assistenza socio-sanitaria Epass e Con.te.sto. Con l’avvicinarsi del Natale, un piccolo gesto di altruismo può fare la differenza.

I ticket degustazione saranno acquistabili in loco presso i punti vendita allestiti.

L’evento, organizzato da Associazione “Borgo Antico” si svolge con il patrocinio gratuito del Comune di Bisceglie e della Regione Puglia, il patrocinio della Camera di Commercio di Bari e la preziosa collaborazione di Confcommercio Bisceglie e Assolocali.