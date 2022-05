Torna “Io corro con te”, corsa organizzata da Bisceglie Running / DETTAGLI

Torna dopo due anni di stop forzato per via della situazione pandemica la sei chilometri sul lungomare di ponente della città di Bisceglie: “Io corro con te“. Organizzata dall’associazione Bisceglie Running, la corsa non agonistica rappresenta per la città l’avvio verso la bella stagione e un momento di riscoperta del territorio.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 maggio con ritrovo alla Conca dei Monaci alle 08:30 per il ritiro della t-shirt, subito dopo, alle 9 risveglio muscolare, partenza alle 09:30.

Saranno chiuse al traffico dalle 08:30 alle 12:30, per la buona riuscita dell’iniziativa, Via della Libertà (solo zona Conca dei Monaci), Via Vito Siciliani – Panoramica Umberto Paternostro, Viale Ponte Lama (solo il tratto dal lungomare fino all’incrocio con Via Luigi Di Molfetta), Via Luigi Di Molfetta (solo il tratto dal DF Theatre fino all’incrocio con Viale la Testa), Viale La Testa (solo il tratto da Via Luigi Di Molfetta fino al Teatro Mediterraneo).

A tutti gli iscritti si rinnova l’invito a recarsi in zona partenza a piedi. E’ prevista una partecipazione di circa 1.500 persone di tutte le età. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Bisceglie, della collaborazione con la Confcommercio di Bisceglie e con la Pro Loco Unpli Bisceglie.