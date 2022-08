Torna il Borgo dei Piccoli dal 26 al 28 agosto: tutti gli appuntamenti

Anche quest’anno, il festival Libri nel Borgo Antico non ha voluto rinunciare alla sua sezione dedicata ai più piccoli. Nell’ambito della tredicesima edizione della kermesse letteraria, dal 26 al 28 agosto, numerose sono le iniziative organizzate in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita per intrattenere in maniera giocosa, ma mai scontata, i giovanissimi lettori, attraverso workshop, letture animate e attività ludiche.

Le attività de Il Borgo dei Piccoli si svolgeranno all’interno del Castello Svevo di Bisceglie e prevederanno, tra le altre cose, presentazioni di volumi di letteratura per l’infanzia, laboratori musicali in inglese, laboratori ago e filo, letture animate, workshop artistici, sessioni di yoga per i più piccoli, giochi per sviluppare la creatività e la manualità. Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con Silvia Cappa, Enzo Abascià, Grazia Lobascio, Annamaria Vacca, Loredana Ricchiuti, Antonella Intini, Grazia Leone, Boomdrum studio, Fagipamafra di Fabiano Di Lecce, ZonaEffe (gestore del CEA e del Castello di Bisceglie) e Joya centro yoga asd.

Tutte le attività sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 3939158940. Programma completo su: www.librinelborgoantico.it/borgo-dei-piccoli-programma/