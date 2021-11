Terza dose anticipata a cinque mesi: c’è il via libera del Ministero

Terza dose vaccino anti-covid dopo 5 mesi dalla seconda somministrazione: c’è il via libera. Da oggi, mercoledì 24 novembre, sarà dunque possibile prenotarsi per la dose “booster” trascorsi 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Ad annunciarlo via social è il ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha sottolineato come sia “cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto”.

“Vacciniamoci tutti per essere più forti”, ha aggiunto. L’ok alla terza dose di vaccino con un anticipo di ben un mese rispetto a quanto previsto finora sarebbe arrivato da Aifa e Cts prima dell’annuncio del ministro, come emerso durante la riunione tra governo e regioni a Palazzo Chigi. Nella tarda serata, quindi, è arrivata la la circolare: somministrazioni anticipate del “booster” al via a partire da oggi.