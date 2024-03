Terminato il percorso di formazione degli studenti del “Cosmai” da Universo Salute

Si è concluso il “Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO), vissuto dagli

studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo socio-sanitario dell’I.I.S.S. “Sergio Cosmai” di

Bisceglie, presso Universo Salute-Opera Don Uva.

Gli allievi hanno fatto esperienza di lavoro presso i diversi reparti dell’area ospedaliera ed extra-ospedaliera della struttura acquisendo una serie di competenze normative, socio-relazionali, comunicative, creative, di animazione, metodologico-didattiche.

“Il progetto – si legge nella nota –ha permesso agli studenti di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. I nostri alunni hanno dimostrato professionalità, correttezza, resilienza, spirito di collaborazione; hanno fatto tesoro degli insegnamenti ricevuti dagli operatori sanitari e hanno preso consapevolezza dell’importanza della relazione e dell’empatia nel rapporto con i pazienti”. Un grazie va ad Universo Salute per l’accoglienza e la Dirigente scolastica prof.ssa Maura Iannelli per aver consentito la realizzazione del progetto.