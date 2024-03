Studenti dell’IISS “Cosmai” impegnati nella pulizia della Seconda Spiaggia

Gli studenti della classe 1AT dell’IISS “Cosmai”, armati di guanti, sacchetti neri e un’incontenibile energia, si sono lanciati nella pulizia di alcune spiagge cittadine, in particolare la cosiddetta “seconda spiaggia”.

“Dalla plastica ai pezzi di carta, nessun detrito è stato lasciato indietro mentre le mani veloci e decise degli studenti si muovevano per raccogliere ogni traccia di sporcizia”, raccontano dalla scuola. “Tra una risata e l’altra, il gruppo ha trasformato la loro missione di pulizia in un’esperienza di squadra, lavorando insieme per rendere la spiaggia un posto più pulito e sicuro per tutti”.

Alla fine, quando l’ultimo pezzo di immondizia è stato raccolto e i sacchetti pieni sono stati allineati sulla sabbia, i sorrisi soddisfatti e i cuori gonfi di orgoglio sono stati la migliore ricompensa per il loro impegno.