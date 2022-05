Studenti delle scuole superiori donatori per un giorno con Avis Bisceglie

Periodo intenso per la sezione Avis di Bisceglie che nelle scorse settimane è stata protagonista all’interno di due Istituti Superiori cittadini in occasione di giornate di donazione sangue.

Lo staff della sezione avisina biscegliese con l’ausilio di un’autoemoteca ha fatto tappa prima al Liceo “da Vinci” lo scorso 28 marzo, poi all’IISS “Dell’Olio” l’11 aprile. Giornate in cui ci si avvicina in maniera tangibile ai giovani, possibili nuovi donatori di sangue ed emoderivati. Ben 50 le sacche raccolte, a testimonianza di quanto gli studenti abbiano risposto in maniera attiva all’appello, “Sono state due giornate particolarmente importanti – esordisce Patrizia Ventura presidente Avis Bisceglie – così come spesso accade quando entriamo nelle scuole. Ringrazio i presidi Musci (da Vinci) e Visaggio (Dell’Olio) per aver aderito con entusiasmo e disponibilità, così come il Dottor Ennio Peres, Capo Dipartimento Centro Trasfusionale Bat per aver messo a disposizione l’autoemoteca in occasione delle due giornate di donazione. Un grazie sentito lo rivolgo anche ai referenti degli istituti: Luca Magno ed al Prof. Panico”.

Avis Bisceglie che nelle scorse settimane ha salutato le due volontarie del Servizio Civile: Emily Cocozza e Francesca Immediato che hanno terminato il loro percorso nella sede di via Lamarmora, mentre è previsto per il prossimo 27 giugno l’insediamento dei tre nuovi volontari. In virtù di tale fase di cambiamento, la sede avisina cittadina dallo scorso 1° maggio al prossimo 30 giugno sarà aperta a donatori e cittadini solo il martedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

“Ringraziamo le due volontarie che in questi mesi hanno fatto parte della nostra famiglia – afferma il presidente Ventura – con l’augurio che possano fare parte di Avis Bisceglie anche nel futuro prossimo. Cosi come colgo l’occasione per augurare buon lavoro ad Antonio D’Addato, biscegliese e Segretario Provinciale Avis, che in occasione dell’ultima Assemblea Regionale dello scorso 30 aprile è stato nominato Delegato per la Bat all’Assemblea Nazionale Avis che si terrà in quel di Perugia dal 20 al 22 maggio”.