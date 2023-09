Studente biscegliese entra nella prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa

Un biscegliese entra a far parte della prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa. Stiamo parlando di Giovanni Rustico, ex studente del Liceo Scientifico “Da Vinci” di Bisceglie.

Rustico, classe 2004, ha superato brillantemente le due prove scritte e la prova orale per entrare nella classe di Filosofia. La Normale di Pisa seleziona i migliori studenti d’Italia, puntando su coloro che siano dotati di originalità e intuizione piuttosto che di competenze nozionistiche e mnemoniche.

Il risultato conseguito da Giovanni Rustico giunge come coronamento di un percorso formativo che ha visto l’alunno partecipare e vincere, come primo classificato, una borsa di studio nel 2022 al Certamen carabellesiano e nel 2023 superare le fasi d’istituto e regionali, fino a collocarsi sesto a livello nazionale alle Olimpiadi di Filosofia.

“Il successo di Giovanni Rustico – si legge nella nota del Liceo Da Vinci – è il risultato degli stimoli che la scuola ha fornito per mezzo della partecipazione alle molteplici iniziative pubbliche di carattere filosofico, come il Maggio filosofico al Castello di Bisceglie, nonché la possibilità di esercitarsi con il PCTO nella produzione di articoli di filosofia per un giornale online. Il Dirigente, prof. Donato Musci, e l’intera comunità scolastica del Liceo “Da Vinci” di Bisceglie – conclude la nota – sono lieti di rivolgere pubblicamente a Giovanni Rustico un augurio di buon proseguimento per la sua splendida carriera accademica con un motto filosofico che rappresenta degnamente il suo percorso: «Sapere aude!».