Spazio Civico propone nuovo bando per ammodernamento delle strade

“Abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale di partecipare al Bando del PSR 2014-2022 – Misura 7.2.B (BURP del 13 aprile 2023). Questo Bando concede ai Comuni istanti fino a 250 mila euro per l’ammodernamento delle strade comunali extraurbane secondarie”. Lo rende noto Leonardo Di Molfetta, portavoce di Spazio Civico.

“Ciò permetterà:

• di migliorare le strade che quotidianamente percorrono agricoltori e residenti in case di campagna,

• incrementare la crescita del turismo rurale attraverso percorsi ciclopedonali tra Dolmen e Casali,

• collegare nel modo più ottimale tutti i luoghi di storia e cultura presenti nell’agro, quindi favorire le escursioni.

Le domande potranno essere presentate dal 23 aprile e scade il 23 maggio. Sono tanti i Bandi trovati e proposti da Spazio Civico fino ad ora – ricorda in conclusione Di Molfetta – segno di forte sensibilità e competenza sulla materia, al fine di portare soluzioni a costo zero alle problematiche cittadine. Continuiamo ad impiegare il nostro tempo e le nostre competenze per trovare soluzioni per la città”.