Sospesa temporaneamente erogazione acqua Scuola “San G. Bosco”, precauzione per tutelare salute bimbi

Onde evitare allarmismi, è opportuno fare chiarezza su quanto sta avvenendo al plesso scolastico San Giovanni Bosco di via Amando Vescovo, afferente al terzo circolo didattico.

Con comunicazione di sabato 11 novembre, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, a seguito di una serie di campioni effettuati sui rubinetti dell’edificio nell’ambito del piano di controlli nelle scuole, ha rilevato nell’acqua del rubinetto del bagno un parametro relativo ai coliformi (da non confondersi con streptococchi o escherichia coli, voce infondata che si era diffusa) non conforme all’uso potabile dell’acqua.

La Asl Bt ha chiesto al Comune di sospendere temporaneamente la fornitura di acqua a scopi potabili ma l’Ufficio Tecnico Comunale, a scopi preventivi, è andata anche oltre, inibendo immediatamente l’utilizzo di tutti i rubinetti anche per semplice detersione delle mani, fornendo acqua e gel per l’igiene sia dei bambini che dei bagni. Già al rientro a scuola di lunedì 13 novembre, quindi, i bambini non hanno avuto nessun contatto con l’acqua. Già nella mattinata di lunedì, inoltre, sono stati effettuati, sia da parte del Comune che della Asl Bt, nuovi campionamenti dell’acqua, in diversi punti dell’edificio scolastico afferenti a condutture idriche separate. All’esito delle analisi, atteso nella giornata giovedì, si metteranno in atto gli opportuni e celeri provvedimenti del caso.

Ad oggi è stata garantita in ogni caso l’incolumità della salute dei bambini, avendo adottato tempestivamente tutte le precauzioni del caso. Come consueto da parte dell’Amministrazione, all’inizio dell’anno scolastico era stata effettuata, così come in tutte le altre scuole, la sanificazione della cisterna.

Tutti questi chiarimenti sono stati forniti anche ad una delegazione di genitori che stamane è stata ricevuta in Comune dalle Assessore Angela Monterisi ed Emilia Tota, rispettivamente con deleghe a manutenzioni e pubblica istruzione. Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti per la tranquillità di tutti.