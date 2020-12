Somministrazione vaccini anti Covid, bando per laureati in medicina e chirurgia e infermieri

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, ha diramato l’avviso pubblico per la creazione di un elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali, per l’attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. Le iscrizioni sono aperte dal 16 dicembre 2020.

La selezione è mirata a raccogliere manifestazioni di interesse per il reperimento di 3.000 laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali e di 12.000 infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali.

Gli interessati (che risultino in possesso dei requisiti indicati nel bando) possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione a un elenco aperto di personale medico-sanitario da cui potranno essere attinte le risorse da destinare a supporto delle Aziende e/o Enti del Servizio Sanitario Nazionale deputate alla somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2.

Qui il bando completo.