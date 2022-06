Sindaco Angarano: “Il porto turistico di Bisceglie protagonista di eventi” / FOTO

“In questi due giorni il nostro porto turistico e la nostra Città hanno accolto 16 barche a vela di ‘Appuntamento in Adriatico’, un tour giunto alla 34esima edizione e organizzato dal Raggruppamento Assonautiche Adriatiche (con sede a Ferrara) che quest’anno è partito da Trieste il 2 giugno e raggiungerà Gallipoli, non disdegnando, nel tragitto, piacevoli variazioni di rotta verso la Grecia, per poi risalire tutta la costa Adriatica e raggiungere Venezia, spettacolare tappa conclusiva, il 24 luglio”. A raccontarlo in una nota è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Ieri con l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, ho incontrato con piacere i partecipanti di questa magnifica manifestazione in barca a vela con famiglie ed equipaggi – racconta – con in testa Paolo dal Buono, segretario del Raggruppamento Assonautiche Adriatiche. Ed è stato gratificante ascoltare dalla loro voce come abbiano deciso di fermarsi a Bisceglie per la bellezza del porto e della Città, l’efficienza dei servizi offerti, i significativi progressi compiuti dal nostro approdo turistico, bandiera blu anche quest’anno, così come le nostre spiagge. Sapere che Bisceglie è ritenuta splendida ed è apprezzata da chi ci viene a trovare ci rende fieri”.

“Il porto turistico, inoltre, nel solstizio d’estate, è stato suggestivo “teatro” dell’8° edizione dell’International Yoga Day 2022, manifestazione organizzata dall’Associazione Salento Cinema diretta da Gigi Campanile con il patrocinio del Comune di Bisceglie e dell’Ambasciata dell’India in Italia e con il supporto di Bisceglie Approdi e del Circolo della Vela”.

“Oltre cento persone hanno praticato yoga sulla darsena di nord ovest, in uno scenario suggestivo e rilassante. L’evento è inserito nell’India Film Fest 2022 che è cominciato ieri e continuerà fino al 26 giugno con proiezioni molto interessanti di film e cortometraggi al Politeama (calendario: https://www.salentoindiafilmfest.com/programma-2022/?lang=it).

“Bisceglie è sempre più ambito palcoscenico di rassegne e manifestazioni nazionali e internazionali che danno lustro e visibilità alla nostra Città. Tutto questo ci consente di ospitare sempre più persone e di continuare a promuovere la nostra immagine in Italia e all’estero – conclude Angarano – con evidenti ripercussioni positive per la nostra economia e occupazione”.