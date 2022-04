“Seminatori di speranza, fratelli tutti”: all’Epass incontro con l’Arcivescovo D’Ascenzo

“Seminatori di speranza, fratelli tutti” è il titolo scelto per l’incontro con l’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo organizzato da Epass, che chiude il percorso di formazione sull’enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Appuntamento giovedì 7 aprile alle 18.00 presso il Seminario di Bisceglie. L’incontro è ad ingresso libero e come sempre aperto a tutti, anche a chi non è riuscito a partecipare agli appuntamenti precedenti.

Da ottobre ad aprile, nonostante qualche piccolo stop causato della pandemia, il percorso “Sulla stessa barca. Chiamati alla fraternità e all’amicizia sociale” ha visto alternarsi relatori sempre diversi. “Il nostro obiettivo, per dirla con le parole di Papa Francesco, è creare una cultura diversa, che ci orienti a superare le inimicizie e a prenderci cura gli uni degli altri. Proprio come cerchiamo di fare ogni giorno all’Epass con il Consultorio familiare e il Poliambulatorio Il buon Samaritano”, spiega Luigi De Pinto, presidente di Epass.

“Il 7 aprile, data dell’ultimo incontro di questo percorso, è per noi un giorno importante. Innanzitutto, e ci piace ricordarlo, è il compleanno di don Pierino Arcieri, che ha ispirato e continua ad ispirare ogni giorno le nostre vite. E poi con lo Studio oculistico completiamo i servizi del Poliambulatorio Il buon Samaritano, struttura pensata e realizzata per garantire l’accesso alle visite mediche specialistiche a chi per varie ragioni è costretto a rinunciarvi. La presentazione del nuovo studio oculistico, finanziato dal Rotary Club, è alle 20.00 di giovedì 7 aprile presso la parrocchia della Misericordia”, conclude De Pinto.