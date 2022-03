Scuole in marcia per un No alla guerra, Angarano: “Trasmettere valori, essenziale per futuro” / FOTO

“Stamane ho partecipato con grande emozione alla coloratissima marcia del Terzo Circolo “San Giovanni Bosco” che si è conclusa con un presidio al monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele in cui insieme abbiamo detto a gran voce NO alla guerra“. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Un plauso alla Dirigente Scolastica Maura Iannelli e tutti i docenti – continua – che hanno organizzato con impegno la manifestazione. Un ringraziamento a Mons. Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia, al Comandante della Tenenza Carabinieri di Bisceglie, Ten. Paolo Petruccelli, e al Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, per esserci stati e per aver, con la loro significativa presenza, contribuito a diffondere un corale messaggio di pace insieme ai bimbi”. “Tutti i circoli didattici di Bisceglie in questi giorni stanno tenendo manifestazioni per la pace coinvolgendo i bimbi. Iniziative lodevoli – conclude il Sindaco Angarano – perché trasmettere ai più piccoli l’importanza di valori come la fratellanza tra popoli, la non violenza, la libertà e la democrazia è essenziale per costruire un futuro migliore, un futuro di pace. Bravi tutti”.