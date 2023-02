Scuola San Giovanni Bosco, Angarano: “Riparato guasto a impianto riscaldamento”

È stato riparato il guasto all’impianto di riscaldamento della scuola San Giovanni Bosco (III Circolo Didattico) che aveva riguardato l’ala sinistra del primo piano dell’istituto scolastico. L’attività didattica, quindi, potrà svolgersi senza nessun disagio sin dal rientro in classe di domani. Ad annunciarlo è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Non posso che ringraziare i tecnici dell’azienda incaricata e il personale dell’ufficio tecnico comunale che sono intervenuti immediatamente in seguito alla segnalazione e hanno lavorato anche nel weekend, con professionalità ed efficienza, per risolvere il problema. Non si è trattato di un guasto di modesta entità e ciò è dovuto alla vetustà dell’impianto, mai rifatto dagli anni Sessanta”, scrive il primo cittadino.

“Altro che ‘ultima manutenzione fatta nel 2016 e 2017’. Spiace constatare che il solito consigliere Spina, ancora una volta, tra una comparsata e l’altra in cerca divisibilità, racconti bugie a tutto spiano e strumentalizzi anche questioni che riguardano i bambini e la tranquillità delle famiglie pur di seminare zizzania, screditare e provocare. Una quotidiana mistificazione della realtà a cui, però, per sua sfortuna, non crede più nessuno”, prosegue Angarano, attaccando frontalmente il consigliere d’opposizione Spina, impegnato in questi giorni in un giro di ricognizione delle scuole biscegliesi.

“Spiegasse, piuttosto, come sia possibile che piova all’interno del plesso Don Pino Pugliesi, inaugurata nel 2016. A noi l’ingrato compito in questi anni di riparare alle manchevolezze lasciate dalla sua amministrazione”, conclude il sindaco.