Schára nell’elenco regionale associazioni della Protezione Civile: “Progetto bello e ambizioso”

“Con determina dell’11 dicembre 2020 l’Associazione Schára Odv (con sede legale presso la Parrocchia di San Lorenzo) entra a far parte dell’elenco regionale delle associazioni di volontariato della Protezione Civile“, con queste parole, ricolme di soddisfazione ed entusiasmo, i responsabili della realtà socio-culturale cittadina annunciano l’ingresso nell’elenco delle associazioni accreditate dalla Protezione Civile.

“Un grande traguardo raggiunto con la sezione del coordinamento operativo comunale di Bisceglie, coordinato da Gianni de Trizio“, sottolineano da Schára, “poiché permette ai concittadini di ricevere sostegno e aiuto concreto durante l’emergenza COVID-19. Si tratta di un lungo percorso iniziato sin dal marzo 2020, che ha visto diversi soci-volontari operare attivamente a beneficio della popolazione biscegliese, sotto l’egida guida di Alessandro Valente, presidente dell’Associazione e che adesso, attraverso il coordinamento di Michele Ciavarella, referente e anello di raccordo tra l’Associazione e la sezione biscegliese della Protezione civile, farà un passo in avanti”, evidenziano i referenti associativi.

“Schára Odv con la Protezione Civile, infatti, si occupa del contingentamento degli ingressi nelle aree comuni della città, supportando quindi le attività commerciali al fine di evitare il rischio-assembramenti; della consegna dei beni di prima necessità, quali farmaci e generi alimentari, alle persone che sono in isolamento obbligatorio o fiduciario, nonché ai cittadini indigenti che non possono sopperire al proprio fabbisogno. Un progetto bello, reale e ambizioso”, concludono, “che risveglia in noi tutti il sentimento della solidarietà e della condivisione e che dimostra quanto i giovani di oggi siano pronti a impiegare le proprie forze per assicurare il bene comune“.