San Trifone, il PROGRAMMA completo dei festeggiamenti in onore del Santo

La Parrocchia SS. Matteo e Nicolò e la Basilica Concattedrale di San Pietro hanno stilato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Trifone.

Giovedì 9 novembre alle 17:45 verrà celebrato il Santo Rosario, alle 18:30 si celebrerà la Santa Messa predicata dal diacono Francesco Palumbo con la benedizione dei pellegrini che si recheranno ad Adelfia il 10 novembre.

Sino al 9 novembre è prevista la raccolta straordinaria della Caritas parrocchiale di generi di prima necessità a lunga conservazione.

Sabato 11 novembre è il giorno della festa di San Trifone: alle 9:00 Diana di apertura dei festeggiamenti a devozione degli armatori e Giro della Bassa Banda di Bisceglie, alle 9:30 si celebrerà la Santa Messa, alle 17:00 Santa Messa Solenne, alle 18:00 la Processione.

Percorso: Largo S. Donato, Via A. Perotti, Via G. Frisari, Piazza Castello, Via D. Alighieri, Via Porta Nuova, Via Pendio Misericordia, Via G. Amendola, Via Prof. Arturo Palazzo, Corso Umberto I (lato piazza della frutta), Piazza Margherita, Via G. Marconi, Piazza Vitt. Emanuele II (lato sud e nord), Via Card. Dell’Olio, Piazza Duomo, Largo S. Donato, Concattedrale.

Alle 21:30 spettacolo di fuochi pirotecnici al molo di ponente.

Domenica 12 novembre alle 9:00, 10:30 e alle 19:00 si celebreranno le SS. Messe.

Sabato 18 novembre alle 18:30 si celebrerà la S. Messa e ci sarà la reposizione dell’effige di San Trifone nella nicchia.