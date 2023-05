RSA CGIL Exprivia Projects: “Accanimento ingiustificato lede dignità dei nostri colleghi”

Le RSA CGIL di Exprivia Projects con il presente comunicato intendono esprimere solidarietà e sostegno alle Lavoratrici e ai Lavoratori di Network- Contacts di Molfetta. Assistiamo da tempo ad un accanimento ingiustificato che lede la dignità dei nostri colleghi Network.

Ciò avviene a pochi metri dalla nostra sede e per questo motivo conosciamo bene le dinamiche che in questi ultimi anni hanno coinvolto e sconvolto le vite dei nostri amici, parenti e spesso ex colleghi. Riteniamo le richieste dell’azienda inaccettabili e condividiamo le azioni che le sigle sindacali stanno adottando per opporsi a un atteggiamento strafottente e persecutorio della direzione aziendale. Non siamo numeri e matricole, ma siamo lavoratori, spesso part time, che svolgono con serietà un lavoro che richiede competenza. Quella competenza e serietà spesso svenduta al committente di turno con gare al ribasso che hanno forti ripercussioni sulla serenità lavorativa e produttiva di ogni singolo lavoratore e delle proprie famiglie. Per ridare dignità ai lavoratori di Network e a tutti i lavoratori del settore riteniamo inaccettabili le richiesta dell’azienda di derogare il CCNL. Tutti noi lavoratori e sindacati abbiamo il dovere di non cedere alle minacce dell’azienda e lottare a testa alta perché vivere tutto questo è ingiusto ed è privo di senso etico.