Rotaract: al via la seconda edizione degli incontri per l’orientamento dedicati ai diplomandi

Si terrà nella mattinata di sabato 25 marzo, presso l’Auditorium dell’IISS “G. Dell’Olio”, il primo incontro del progetto di orientamento organizzato dall’Ass. Giovanile Rotaract Club di Bisceglie, presieduta da Adele Ricchitelli.

L’iniziativa, dal nome “Quali strade per il cammino futuro? Incontri per l’orientamento personale e professionale”, è alla seconda edizione dopo il grande successo ottenuto tra gli studenti lo scorso anno scolastico e associativo, durante la presidenza di Giovanni Bombini in collaborazione con il Rotary Club Bisceglie.

Il programma si articolerà in due mattinate: il 25 marzo con gli interventi dei relatori, e il 1 aprile, dedicato agli incontri “one to one”.

Nel corso della prima giornata, il 25 marzo, rivolta alle classi quinte dell’IISS Dell’Olio, si avvicenderanno 5 qualificati professionisti (Gianni Ferrucci, psicologo e psicoterapeuta, dirigente sanitario Asl; Francesca Simone, head of digital PR presso l’agenzia di comunicazione ed eventi “Paridevitale”; Gaetano Macario, docente di economia e gestione d’impresa dell’Università di Bari e International Management Consultant CMC; Pietro Falconetti, imprenditore e dottore in filosofia; Nicola Marco Abbate, informatico, CEO e founder di “Abba Solutions”), rappresentanti degli ambiti professionali risultati di maggiore interesse tra gli studenti, per condividere con i diplomandi considerazioni sul mondo del lavoro e sulla panoramica dei possibili percorsi di carriera attraverso spaccati concreti di vita professionale.

Il secondo appuntamento (il 1 aprile) accoglierà invece, negli spazi dell’Istituto Tecnico, gli incontri “one to one” che interesseranno sia gli studenti del “Dell’Olio” che quelli del Liceo “Da Vinci”.

Studenti universitari, neolaureati e professionisti di tutti i settori professionali, divisi per postazioni, soddisferanno prontamente le domande dei diplomandi e ne dipaneranno le perplessità.

Chi tra studenti universitari, neolaureati e professionisti volesse contribuire al progetto e condividere la propria esperienza con gli studenti nella mattinata dell’1 aprile, può contattare il Rotaract Bisceglie sulla pagina instagram @rotaractbisceglie o mandare una e-mail a rotaractbisceglie@gmail.com