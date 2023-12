Ritorna il “Presepe Vivente” dell’associazione Schára: tre gli appuntamenti in programma

Ritorna il “Presepe Vivente”, giunto alla sua X edizione, organizzato dall’associazione Schára e patrocinato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia e dal Comune di Bisceglie.

Il presepe, organizzato nel ricercato stile napoletano del ‘700, sarà ambientato nella cornice del centro storico di Bisceglie. L’ingresso sarà a gruppi guidati a partire da Piazza Tre Santi.

Quest’anno il presepe vivente si articolerà in tre serate: il 23 e 30 dicembre e il 7 gennaio 2024 con apertura al pubblico dalle ore 19:00. I visitatori saranno immediatamente catapultati in un viaggio temporale nel quale antichi mestieri, come il calzolaio, il fabbro o la tessitrice riprendono vita nelle vie del borgo e dove si incontrano figure come Pulcinella, la meretrice, la zingara, gli artisti e i nobili che condurranno alla visione della suggestiva natività.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto più di 6000 visitatori, provenienti non solo dalla città di Bisceglie, ma da molte città limitrofe, sono alte le aspettative per questa nuova edizione, che vedrà più di 150 volontari-figuranti impegnati a trasportare i visitatori nella Napoli del ‘700.

Moltissimi i volontari che garantiranno logistica e sicurezza, coordinando il flusso di persone in modo ordinato. L’associazione, inoltre, ha messo a disposizione delle prenotazioni “Saltafila”.

Per maggiori info è possibile rivolgersi al numero whatsapp 3270604316 e per gli ulteriori aggiornamenti potete visitare le pagine social dell’associazione.