Restituisce portafogli con 580 euro, Sindaco Angarano premia commerciante biscegliese

Stamattina il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, con l’Assessore Carla Mazzilli, il Presidente della Commissione Sicurezza Franco Coppolecchia e il Comandante della Polizia Locale, Michele Dell’Olio, ha ricevuto a Palazzo di Città Alessio Todisco, commerciante ambulante che si è distinto per un gran bel gesto.

Martedì scorso, nel corso del mercato settimanale nella nuova area polifunzionale di Via San Martino, una signora ha dimenticato il portafogli su un banco del posteggio di Alessio. Conteneva 580 euro in contanti, documenti e carta bancomat. Il commerciante biscegliese non ha esitato a consegnare il portafogli alla Polizia Locale, che a sua volta ha rintracciato la legittima proprietaria e ha effettuato la restituzione.

“Un gesto che sarebbe normale ma che, al giorno d’oggi, non è da tutti”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Abbiamo bisogno di buoni esempi in un contesto storico in cui le azioni e gli atteggiamenti negativi, pur se numericamente inferiori, fanno più rumore di tante buone azioni che spesso restano nell’ombra. Desidero ringraziare Alessio Todisco a nome della Cittadinanza. Rappresenta i valori sani della nostra Comunità. Un ringraziamento va anche alla Polizia Locale per il puntuale operato”.

Al commerciante ambulante, in segno di riconoscenza da parte della Città, il Sindaco Angarano ha conferito un attestato di merito con la seguente motivazione: “Per il suo nobile gesto, emblema di onestà e correttezza, che rappresenta un esempio per la Comunità e infonde ottimismo e speranza in un futuro in cui i valori facciano ancora la differenza”.