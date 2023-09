Raduno Fiat 500 a Bisceglie, successo di pubblico e consensi / PHOTOGALLERY

Una domenica all’insegna di colori, convivialità, riscoperta del territorio e, soprattutto, di passione… la passione per le Fiat 500. Bisceglie ha ospitato in piazza Vittorio Emanuele II il XXI raduno nazionale delle Fiat 500 e multimarche “Il Dolmen” organizzato dal Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, A.S.D. Ruotart Bisceglie, Automobile Club Bari e Club Aci Storico. Motore e azione dell’organizzazione il biscegliese Tonio Belsito.

«L’edizione vera della ripartenza dopo tre anni di fermo, l’edizione dell’entusiasmo e della grande partecipazione – spiega Belsito – L’ottima riuscita dell’evento è stata possibile grazie innanzitutto agli oltre 120 partecipanti che hanno colorato le vie della città e tutti coloro che hanno reso possibile e concreta l’organizzazione dell’iniziativa: grazie alla Scuola di Ciclismo Ludobike nelle persone di Piero Loconsolo e Michele De Pinto, grazie ai componenti della giuria del contest fotografico Katia Todisco, Pantaleo Di Molfetta, Cristina Pellegrini, Antonio Lopopolo, Pietro Bianco. Grazie all’amministrazione comunale, presente e sensibile all’evento, e grazie alla Polizia Locale che ha presidiato i luoghi dell’evento e ai partner commerciali che hanno sostenuto convintamente l’iniziativa. Grazie ai biscegliesi che si sono riversati nel centro cittadino numerosi nonostante il caldo e le tante varie iniziative allestite sul territorio», sottolinea l’organizzatore e presidente Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie, Tonio Belsito.

I partecipanti sono giunti da diverse città dell’Area Metropolitana di Bari, da Taranto e provincia, molti anche i biscegliesi. Ha preso parte anche una delegazione del coordinamento di Como con P. Marcotriggiano.

A dare lustro ancora più lustro al raduno la presenza degli artisti Rossella Di Liddo e Alberto Mastrodonato che hanno sfilato in abiti d’epoca accanto alle oltre cento macchine d’epoca.

Al termine del raduno e prima del pranzo conviviale dei partecipanti svoltosi nella Sala Ricevimenti New Palace Sempione a Corato, molto apprezzata è stata la tappa, piacevole e gustosa, all’azienda Mastrototaro Food di Bisceglie per una degustazione di prodotti produzione propria, di vini dell’azienda Francesco Angarano, delle focacce del Panificio Di Pierro e con i classici sospiri biscegliesi.

I vincitori del contest “La nostra passione in uno scatto” sono Marco Valente, Rossella Di Liddo con Alberto Mastrodonato (con una foto del fotografo di fama nazionale Fernando Vecchini), Lina Papagni e, dalla provincia di Siracusa, Giovanni Scenna.