Raccolta prodotti per infanzia: nuovo appuntamento con l’iniziativa Caritas

Ancora una volta la Caritas di Bisceglie chiama a raccolta i cittadini, questa volta per un’iniziativa che si svolgerà con la collaborazione della Farmacia Silvestris. Per tutta la giornata di domenica 6 dicembre la farmacia di turno ospiterà infatti un presidio della Caritas che ha l’obiettivo di raccogliere prodotti per la prima infanzia (pannolini, omegenizzati, creme) o offerte in denaro per acquistare questi beni. Tutte le donazioni verranno poi destinate alla cura dei bambini delle famiglie più bisognose.

«È questo», dichiara Sergio Silvestris, «un nostro contributo a favore delle fasce più deboli della nostra città e lo faremo devolvendo il raccolto alla Caritas cittadina che ben conosce quanti sono in stato di necessità. In occasione dell’Immacolata sosterremo la Caritas invitando tutti coloro che si recheranno in farmacia per necessità a lasciare un piccolo dono a favore dei bambini».

Si tratta della seconda campagna di donazioni lanciata dalla Caritas, che solo qualche giorno fa ha dismesso il presidio nella farmacia Stolfa. La precedente campagna di donazione è durata dal 20 al 27 novembre e ha prodotto risultati inattesi: «La meraviglia», spiega la dottoressa Stolfa, «è stata la constatazione che sono più magnanimi coloro che non ti aspetti: chi vive già in precarie condizioni economiche o chi, a causa di una malattia, si rende conto delle difficoltà sanitarie che si devono affrontare!»

Nel ringraziare tutti i cittadini che hanno dato il loro contributo il coordinatore Sergio Ruggeri sottolinea però come la sfida lanciata da Caritas sia ancora ben lungi dall’essere vinta. «È inutile ribadire come le necessità degli utenti Caritas siano di gran lunga superiori a quanto le Caritas parrocchiali e cittadina possano offrire. La pandemia ha messo a nudo tante nuove povertà e quella sanitaria non è da meno. Le famiglie con bimbi piccoli sono numerose e soddisfare i loro bisogni è un imperativo categorico che noi tutti vorremmo assolvere. Confidiamo, ringraziando anticipatamente, nella generosità dei biscegliesi che ci hanno sempre sostenuto. Un grazie anche alla Farmacia Silvestris per la disponibilità».