“Quindici giovedì di Santa Rita”, domani primo appuntamento a Sant’Adoeno

La parrocchia di Sant’Adoeno e l’Associazione eponima cominciano a prepararsi, con largo anticipo, alla celebrazione della ricorrenza di Santa Rita. All’interno della chiesa di Sant’Adoeno a partire da domani, 4 febbraio, e per quindici settimane di fila, si terranno infatti “I 15 giovedì di Santa Rita“. In memoria della Santa, che per 15 anni sopportò la spina della corona di Cristo, i fedeli saranno chiamati ad assistere a quindici messe che si svolgeranno, a cadenza settimanale, ogni giovedì alle 18.30; ogni funzione sarà preceduta da mezz’ora di recita del Rosario.

Nelle quindici settimane di celebrazione, istituite da papa Benedetto XVI, i fedeli potranno ripercorrere le tappe salienti della vita della Santa dalla nascita alla morte, passando per la consacrazione e le opere di bene da lei compiute. Quest’anno la ricorrenza dovrà necessariamente avvenire nella più stretta osservanza delle regole anti-contagio: i fedeli dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e, per mantenere le distanze di sicurezza, i posti a sedere saranno limitati a sessanta. Gli altri fedeli sono invitati ad assistere alla messa via web, tramite la diretta streaming che verrà trasmessa sulla pagina Facebook dell’Associazione Santa Rita.