“Quale il ruolo della Donna oggi”, convegno organizzato da Roma Intangibile

Si svolgerà questo pomeriggio l’evento che l’Associazione Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” ha deciso di organizzare in occasione della giornata dei diritti della Donna. “Quale il ruolo della Donna oggi?” – questo il nome del convegno – prevede una serie di interventi da parte di donne che, grazie al loro carisma e alla loro tenacia, sono riuscite ad affermarsi nel mondo dell’imprenditoria, della cultura e dell’arte. La conferenza avrà luogo oggi nella sede dell’associazione, sita in via Bovio 53, che aprirà i battenti al pubblico – rigorosamente munito di green pass e mascherina – alle 18.15.

I saluti istituzionali saranno affidati alla presidentessa e moderatrice del convegno, la dottoressa Mariarosaria Colamartino, nonché al presidente di Roma Intangibile, il dottor Pasquale D’Addato; la conferenza verrà introdotta da un “Inno alla Donna” declamato dal poeta Natale Bonarrota e dall’Inno nazionale eseguito dal soprano Marzia Pedone.

Tre le donne chiamate a intervenire nel corso del dialogo: la dottoressa Federica Illuzzi, titolare dell’azienda Eatria, impegnata nella produzione di salumi d’eccellenza (tra cui il capocollo di Martina Franca); la dottoressa Renata Rana, psicologa; l’ingegnere Mariana Bianco, imprenditrice nell’ambito del caffè nonché presidente del consiglio direttivo di Confindustria. Accanto agli interventi principali si ritaglieranno uno spazio il generale Pasquale Preziosa, che relazionerà sulle implicazioni geopolitiche del conflitto in Ucraina, e il sindaco Angelantonio Angarano, cui spetteranno i saluti finali. Dopo la conferenza ci sarà infine uno spazio dedicato alla degustazione dei prodotti Divella.