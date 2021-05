Puglia, parte la campagna vaccinale per persone da 39 a 16 anni

Parte la campagna vaccinale per le persone da 39 a 16 anni. Da giovedì 3 giugno alle 14:00, in base alla tua età, puoi prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini.

Hai più di 40 anni ma non hai ancora fissato un appuntamento? Prenotalo subito nella sezione a te dedicata.

Se rientri tra le persone estremamente vulnerabili attendi la chiamata del tuo medico di medicina generale o del tuo centro specialistico di cura. Se hai una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3 puoi contattare il tuo medico o accedere al servizio di prenotazione dedicato.

Quando prenotare?

3 giugno per i nati 1982-1986

5 giugno per i nati 1987-1991

7 giugno per i nati 1992-1996

9 giugno per i nati 1997-2001

11 giugno per i nati 2002-2005

Per tutte le date l’attivazione del servizio è prevista per le 14:00

Come?

Assicurati di avere con te le credenziali SPID oppure tessera sanitaria, codice fiscale e un recapito telefonico.