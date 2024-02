Puglia d’argento ai Campionati di Cucina Italiana, il biscegliese Lampedecchia alla guida del team

La Puglia, dopo un decennio, con il team regionale “Unione cuochi”, valutato da una giuria di fama internazionale World Chef, presieduta dallo chef Domenico Maggi, porta a cassa la medaglia d’argento e il premio della critica gastronomica. I campionati della cucina italiana si sono svolti a Rimini del 18 al 20 febbraio, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi.

Il biscegliese Domenico Lampedecchia è stato il team manager alla guida di una squadra di nuova formazione che da novembre a febbraio si è preparato per questa competizione raggiungendo un obiettivo ambito. Le squadra è composta dagli chef Vito Chiapperino, Giuseppe Scarlato, Giuseppe Angino, Francesco Villani, Simone Conte; Pastry Chef Donato Soldani, Junior Lady Chef Fabiana Milone, Matteo Distaso e Matteo Milone. Il team ha realizzato in 4 ore un menù completo per 45 persone.

Questi i piatti in gara: Amuse-Bouche, Rocher di mare verso l’oriente, Primo piatto, Infusi di Gioia, Main course, Profumo in masseria, Dessert Dosami.

Domenico Lampedecchia è reduce dall’impegno in Coppa del Mondo in Lussemburgo con la Nazionale italiana Cuochi, oltre alla partecipazione alla Catering Cup di Lione al Sirha una competizione a livello mondiale dove ha rappresentato l’Italia.