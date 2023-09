Provincia Bat, aggiudicati lavori per licei e istituti del territorio: cantieri anche a Bisceglie

A conclusione della complessa procedura avviata dalla propria Stazione Unica Appaltante, la Provincia Barletta Andria Trani ha proceduto nei giorni scorsi all’aggiudicazione di gare per progettazione e lavori in favore di numerosi Licei ed Istituti Superiori della Provincia per un importo complessivo di circa 15 milioni di euro.

Gli istituti biscegliesi interessati sono il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, per lavori riguardanti l’impermeabilizzazione delle coperture e il risanamento delle superfici ammalorate dei controsoffitti (inizio lavori 30 novembre per importo complessivo di €305.290,87), e l’istituto scolastico “Dell’Olio” per l’efficientamento energetico e sismico (inizio lavori 30 novembre, per importo complessivo di €1.970.185,08).

Le aggiudicazioni sono frutto di candidature presentate ed approvate con finanziamento previsto nel PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3. “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” e Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, i cui inizio lavori sono previsti entro il 30 Novembre 2023.

Il Presidente Avv. Bernardo Lodispoto, nonostante i tempi incalzanti imposti dal PNRR e conclusa nei termini di norma, ringraziando ed evidenziando che l’obiettivo è stato raggiunto grazie al costante impegno degli Uffici preposti potenziati con le recenti assunzioni e coordinati dal Dirigente Ing. Lorenzo Fruscio, ribadisce la propria volontà di proseguire, fino all’ultimo giorno del mandato Presidenziale, il proprio impegno per venire incontro alle esigenze del mondo scolastico provinciale.