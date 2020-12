Progetto “Scena Unita”, fondi per gli operatori dello spettacolo / COME RICHIEDERLI

Pubblicato il bando per accedere ai fondi messi a disposizione dal progetto Scena Unita, nato da Fedez e appoggiato da Cesvi. Si tratta di un’idea cui hanno aderito artisti e aziende private che si pone come obiettivo raccogliere fondi per i lavoratori dello Spettacolo.

Oltre un milione di euro per sostenere il mondo dello spettacolo, della musica, dell’audiovisivo e degli eventi a cui si potrà accedere in base a precisi criteri di assegnazione dei finanziamenti che si possono consultare sul sito ufficiale.

“Ogni domanda ammissibile e giudicata come meritoria riceve un contributo a fondo perduto di 1.000 euro e quello che non sarà utilizzato verrà utilizzato in futuro per altri bandi”, sottolineano gli ideatori, “Le domande potranno essere trasmesse dalle ore 12:00 del giorno 14 dicembre 2020 fino alle ore 12:00 del 14 gennaio 2021 tramite il modulo on line disponibile al link https://scenaunita.org.

“Le erogazioni inizieranno prendendo in considerazione le domande dei soggetti ammissibili e valutati più vulnerabili sulla base di una valutazione della loro condizione sociale ed economica, tenendo anche in considerazione del calo di fatturato subito tra il 2019 e il 2020″, tengono a precisare i responsabili.