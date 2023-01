Ponte Lama, limitazioni a circolazione stradale fino a ultimazione dei lavori di messa in sicurezza

Il Sindaco di Bisceglie in data odierna ha firmato un’ordinanza per stabilire limitazioni alla circolazione stradale fino all’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del viadotto “Ponte Lama“, recentemente aggiudicati dal Comune di Bisceglie in seguito ad un finanziamento di 5.000.000 di euro ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Di seguito le limitazioni:

a) Istituzione del senso unico alternato per il transito delle solo autovetture, veicoli di soccorso, veicoli delle forze dell’ordine, motocicli, velocipedi e autobus da attuare mediante l’installazione di impianti semaforici da posizionarsi sui versanti opposti del “Ponte Lama”;

b) Divieto di transito sul viadotto del “Ponte Lama” per tutti i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;

c) Individuazione di un itinerario alternativo per i mezzi pesanti diretti da Bisceglie verso Trani che prevede la deviazione del loro transito da via Giovanni Bovio in via Don Pancrazio Cucuzziello per poter accedere susseguentemente sulla SS.16 con ingresso dallo svincolo Bisceglie Nord.

Le decisioni sono state assunte collegialmente in sede di conferenza di servizi alla quale hanno partecipato i Sindaci e i Comandanti delle Polizia Locali di Bisceglie e Trani, il Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie e il delegato dell’azienda di trasporti extraurbani STP SpA. Le limitazioni sono state stabilite in via cautelare accogliendo a scopi preventivi il consiglio contenuto nella consulenza scientifica del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale del Territorio, Edile e in Chimica del Politecnico di Bari (DICATECh) commissionata dal Comune di Bisceglie.

L’ordinanza sarà resa operativa contestualmente all’attuazione di analogo provvedimento da adottarsi a cura del comune di Trani per la disciplina della circolazione stradale dei veicoli provenienti da Trani verso Bisceglie che preveda il divieto di transito di tutti i mezzi pesanti diretti verso Bisceglie con esclusione dei soli autobus di linea extraurbani.