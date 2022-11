Piano Comunale di Protezione Civile, pubblicato l’avviso per osservazioni e proposte

In data 30 settembre 2022 con deliberazione n 109 del Consiglio Comunale è stato approvato il Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile. Tale atto funzionale alla prevenzione delle emergenze è stato illustrato in via preventiva alla sua adozione in un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale e tenutosi presso Palazzo di Città con i rappresentanti del Partenariato Economico Sociale.

Le prescrizioni del Piano di Protezione Civile sono state anche oggetto di confronto con tutti i referenti delle funzioni del COC, ove la partecipazione è stata estesa all’intera cittadinanza mediante informazione diffusa a mezzo pubblici manifesti.

In occasione della settimana Nazionale della Protezione Civile le norme comportamentali descritte dal Piano di Protezione Civile sono state esposte ad alcune classi delle scuole secondarie di primo grado.

Di recente il Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile è stato pubblicato in forma integrale con i suoi allegati sul sito web istituzionale del Comune di Bisceglie ed è consultabile al link https://www.comune.bisceglie.bt.it/pagine/protezione-civile.

Al fine di promuovere la massima partecipazione dei singoli cittadini e delle locali associazioni per recepire eventuali contributi migliorativi che possano essere oggetto di valutazione e recepimento in un prossimo aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, si invita chiunque ne abbia interesse a comunicare le proprie osservazioni sul documento recentemente approvato dal Consiglio Comunale all’indirizzo pec sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, avvenuta in data 15 novembre 2022.