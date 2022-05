Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento all’I.I.S.S. “Sergio Cosmai”

Lo scorso 21 maggio, presso l’I.I.S.S. “S. Cosmai”, il tredicesimo e ultimo incontro dei progetti per i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) dell’indirizzo Odontotecnico nell’ambito dell’ “Odonto-Cosmail”, a cura del docente responsabile prof. Gioacchino Somma e del relatore o.d.t. Vincenzo Musti, presidente territoriale di Confartigianato Odontotecnici Barletta-BAT.

Il seminario, fortemente incoraggiato dal Dirigente scolastico dell’Istituto “Cosmai”, prof. Vito Amatulli,eorganizzato dalla Confartigianato Odontotecnici Barletta-BAT, con la collaborazione e il contributo didattico di Dentaurum Italia, si è tenuto in presenza, presso la sede biscegliese dell’Istituto che rappresenta un significativo punto di riferimento anche per altre scuole del territorio pugliese con le quali condivide i medesimi obiettivi.

Ortodonzia in pillole: merceologia ortodontica e classificazione delle tipologie di D.M.O., questo il titolo del seminario durante il quale si è dibattuto sul tema della definizione del ruolo del tecnico ortodontico, in un excursus che abbraccia anni di attività, da quella pionieristica – dedicata alla costruzione degli apparecchi ortodontici – all’attuale professionalità che associa studio, cultura, ricerca e tecnica, elementi imprescindibili per tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo sconfinato e variegato dell’ortodonzia. Inoltre, sono stati descritti i principali componenti dei dispositivi ortodontici fissi e mobili nonché la conseguente classificazione merceologica.

A completamento dell’attività didattica, sono stati utilizzati alcuni lavori in formato foto e video del prof. Carlos Barberi, docente internazionale di ortopedia mascellare e di biofisica applicata a Medellín, Colombia.

Al termine dell’incontro, gli alunni partecipanti al progetto hanno svolto i test di verifica finalizzati all’attribuzione dei crediti formativi.

Per la circostanza si è rimarcata l’utilità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, indispensabili per coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro con uno spirito costruttivo e con un approccio costantemente aggiornato.