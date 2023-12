“Pensa al tuo futuro sulla strada”, avvocati parlano a studenti su nuovo codice della strada

L’Associazione Avvocati Bisceglie si farà promotrice di una serie di incontri sulla legalità che avranno inizio da oggi, 6 dicembre, e proseguiranno sino a marzo 2024.

Gli incontri si terranno all’Istituto Secondario Superiore “Sergio Cosmai”, guidato dalla Dirigente Maura Iannelli, con gli avvocati Adriana Moschetti, Maria Teresa Misino, Adriano Cozzoli e Roberta Prascina che si interfacceranno con gli studenti del terzo e quarto anno.

“Pensa al tuo futuro sulla strada” questo il tema che farà riferimento al nuovo codice della strada. Si parlerà di guida in stato di ebbrezza e sotto l’uso di sostanze stupefacenti, omicidio stradale, lesioni gravi o gravissime. Seguiranno momenti di riflessione e dibattito con gli studenti e si spazierà su tematiche di diritto penale e processuale penale, il tutto con un linguaggio diretto e facilmente fruibile per gli studenti, affinchè la conoscenza possa fungere come deterrente e prevenzione.