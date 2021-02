Ospedale Bisceglie, Asl comunica dati aggiornati: “61 casi Covid, 16 in area subintensiva”

Qual è la situazione negli ospedali della provincia Bat? A rispondere è il Direttore Generale Alessandro Delle Donne: “Ieri abbiamo avuto sull’Ospedale di Barletta un totale di 95 pazienti positivi al Covid, su Bisceglie sono 61 di cui 16 in area subintensiva mentre Andria si conferma Covid free. La definizione di percorsi separati ha infatti consentito di non avere casi di Covid positivi su Andria e di concentrare i pazienti affetti da Coronavirus su due presidi ospedalieri poichè è evidente che un solo presidio non avrebbe potuto sopperire a tutte le richieste di assistenza così come si sono sviluppate da ottobre a oggi. La stessa organizzazione della rete ospedaliera Covid e no-Covid è stata naturalmente comunicata e condivisa dagli organi regionali”.

“Nessun annuncio, ma fatti”, prosegue Delle Donne. “Confronti con i medici, le direzioni e con i rappresentanti locali. Una visione di insieme costante, una gestione continua della crisi in corso”. Così il Direttore Generale della Asl Bt risponde al consigliere Nino Marmo che si è rivolto alla Presidenza della Regione Puglia e al Dipartimento Salute per rappresentare la situazione del Pronto Soccorso di Andria.