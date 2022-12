Orientamento, Istituto “Dell’Olio” presenta offerta formativa con gli Open Days / DATE e ORARI

Nell’approssimarsi del periodo utile per le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, fissato dal 9 al 30 gennaio 2023, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, diretto dal prof. Mauro Leonardo Visaggio, ha programmato le seguenti attività di orientamento in ingresso:

Open Days:

domenica 4 dicembre 2022, dalle ore 10 alle ore 12;

domenica 22 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 12;



Open labs e sportello informativo per genitori: