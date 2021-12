Open Day per prime, seconde e terze dosi: ecco le date di apertura del “don Pierino Arcieri”

I biscegliesi over 12 che volessero ricevere la prima, la seconda o la terza dose (in quest’ultimo caso devono essere trascorsi cinque mesi dal termine del ciclo vaccinale) potranno recarsi al Poliambulatorio “don Pierino Arcieri” in via degli Aragonesi per ricevere l’inoculazione.

L’Azienda Sanitaria Locale Bt ha organizzato degli Open Day per consentire la velocizzazione del processo di immunizzazione dal virus. Sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle 9 alle 13 il poliambulatorio sarà aperto per effettuare vaccinazioni a sportello.

Negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria si terrà l’open day nell’hub polivalente san Valentino ad Andria, nel Paldisfida di Barletta, nel Campo sportivo in via Superga a Trani, nel Sisp presso il presidio ospedaliero di Canosa di Puglia, in via Germania (zona Pip) a San Ferdinando di Puglia, nella palestra Giovanni Pascoli a Margherita di Savoia e nell’Auditorium dell’Assunta di Trinitapoli.