Nuovo vicario parrocchiale per la chiesa di san Silvestro, l’incarico affidato dall’Arcivescovo

L’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo ha nominato con decorrenza 1° dicembre don Domenico Savio Pierro nel ruolo di vicario parrocchiale della parrocchia “San Silvestro” di Bisceglie.

Don Domenico Savio è nato a Trani il 10 novembre 1986, ma è vissuto a Barletta. E’ stato ordinato presbitero il 19 novembre 2011. Ha vissuto la formazione teologica presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta. È stato vice rettore del Seminario Diocesano “Don Pasquale Uva” dal 2010 al 2014, Cappellano del Monastero di San Luigi in Bisceglie, Direttore del Centro Diicesano Vocazioni e Responsabile Diocesano della Pastorale Giovanile. Vicario parrocchiale e poi Parroco della Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli in Bisceglie dal 2014 al 2016, Vice parroco della Parrocchia San Giovanni Apostolo in Barletta dal 2016 al 2018. Dopo due anni di studio presso la Pontificia Università Lateranense a Roma è stato vice parroco della Parrocchia di San Ferdinando Re in San Ferdinando di Puglia dal 2020 al 2022. Dopo una esperienza presso la Pro Civitate Christiana di Assisi insieme a Don Tonio Dell’Olio è Vice Parroco della Parrocchia di San Silvestro in Bisceglie dal 1^ dicembre 2022.