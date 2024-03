New Nova Domus su Carrara Lamaveta, “Disagi non imputabili a incuria o omissione del costruttore”

La questione relativa ai disagi evidenziati da una nostra lettrice in merito alla situazione vigente in via Carrara Lamaveta ha ricevuto una precisazione da parte dell’avvocato Domenico Preziosa, rappresentate legale della New Nova Domus S.r.l..

“Con riferimento all’articolo intitolare «Carrara Lamaveta: “Lampioni spenti, ma in sede d’acquisto già versata quota competente”», pubblicato a Sua firma sul sito della testata da Lei diretta in data 16 marzo 2024, la società mia assistita dichiara e precisa, ai sensi dell’art. 8 della legge 47/1948, quanto segue.

New Nova Domus S.r.l., società che ha eseguito l’intervento edilizio oggetto delle lamentele della Vostra lettrice, ha versato al Comune di Bisceglie, nei tempi e nelle modalità previste, le somme riscosse dagli acquirenti a titolo di oneri di urbanizzazione ed ha altresì eseguito le opere di urbanizzazione che era chiamata a realizzare direttamente. Pertanto, i disagi lamentati dalla Vostra lettrice non sono in alcun modo imputabili ad incuria od omissione del costruttore, che di certo non può direttamente intervenire per l’attivazione della pubblica illuminazione od il rifacimento del manto d’asfalto poiché tali interventi riguardano beni di proprietà comunale dei quali il Comune di Bisceglie, per il tramite degli uffici preposti, deve occuparsi. New Nova Domus S.r.l. auspica in tal senso un sollecito intervento da parte del Comune di Bisceglie affinché ponga rimedio ai disagi evidenziati, ai quali è totalmente estranea”.