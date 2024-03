Carrara Lamaveta: “Lampioni spenti, ma in sede d’acquisto già versata quota competente” / FOTO

La nuova zona di via Carrara Lamaveta e le problematiche annesse sono l’oggetto di una lettera inviata da una nostra lettrice in redazione.

“Gentile redazione ho cambiato residenza da meno di un mese, da poco tempo abito in via Carrara Lamaveta. All’imbrunire – racconta la lettrice – i lampioni stradali continuano ad essere spenti ed essendo genitori di figli adolescenti che percorrono quella strada, così come figli di genitori anziani che potrebbero rischiare di cadere, siamo preoccupati ed indignati dall’essere stati messi al corrente dall’Ufficio Comunale preposto che bisogna attendere tempi migliori per via dell’andamento del bilancio comunale. Ma come? Se noi in sede d’acquisto abbiamo già versato la quota competente! È assurdo”.

“Inoltre la nuova via asfaltata presenta – continua la nostra lettrice – in fase di discesa verso il punto Enel un dislivello di più di 5 centimetri, tra asfalto precedente e quello nuovo, questo significa che il guidatore ignaro di questo significativo dettaglio, rischia di danneggiare il proprio veicolo. Ed in aggiunta, la strada non è stata allargata, nonostante la nuova via aperta ed è ancora prima vi segnaletica stradale”.