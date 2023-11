Natale, Associazione Borgo Antico: “Addobbi vecchi? Non buttateli, abbelliamo centro storico”

È stato inaugurato domenica scorso il Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie, allestito dai volontari dell’Associazione “Borgo Antico” utilizzando vecchie decorazioni ormai in disuso e materiali di risulta.

L’associazione punta adesso ad agghindare e decorare tante altre strade della città vecchia, con lo stesso spirito collaborativo e la stessa attenzione all’economia circolare. Un’iniziativa per creare un vero e proprio “allestimento di comunità”, recuperando i vecchi addobbi natalizi e gli alberi di Natale rotti e usurati, evitando così che molte decorazioni, non essendo riciclabili o compostabili, finiscano in discarica.

Chiunque abbia voglia di conferire vecchi addobbi può contattare telefonicamente l’associazione al numero 3926012185 o recarsi presso la sede di via Cardinale Dell’Olio 66 il venerdì pomeriggio.

Con l’aiuto di tutti, il Borgo Antico di Bisceglie si prepara a vivere anche quest’anno un Natale di comunità colorato, accogliente e completamente ecosostenibile.