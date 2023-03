Naglieri: “Già in corso interventi per limitare la processionaria”

“L’azienda incaricata della disinfestazione in Città, a seguito delle segnalazioni pervenute, sta già eseguendo azioni mirate dirette a contrastare la proliferazione della processionaria. Tale attività rientra tra quelle contrattualizzate proprio al fine di limitare un fenomeno difficilmente gestibile in quanto si sviluppa comunemente in prossimità di alberature di pino e che comunque, per una gestione ottimale, potrebbero richiedere anche lavorazioni agricole sul terreno e lavori fisici di eliminazione delle branche arboree che presentino il problema durante i mesi invernali”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore all’igiene urbana della Città di Biscegli

“Domani, 16 marzo, dopo il primo intervento già effettuato due settimane fa, ne sarà eseguito un secondo con l’utilizzo dell’atomizzatore e l’impiego di un insetticida naturale che permarrà per più giorni sui luoghi di trattamento (pioggia permettendo). Non ci sono alcune controindicazioni né indicazioni necessarie per la cittadinanza né per gli animali. Tra ottobre e novembre 2023 si riprenderanno gli interventi di lavorazione del terreno . conclude Naglieri . diretti ad eliminare i presupposti per la nidificazione dei coleotteri”.