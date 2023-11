Mercati straordinari di Natale a Bisceglie: ecco il calendario e le location / DETTAGLI

Con Determinazione della Ripartizione Ambiente, Suap, Sua, Trasporti e Mobilità del Comune di Bisceglie n. 183 del 16-11-2023 sono state accolte e stabilite le date relative ai mercati straordinari di Natale proposte da Fiva Confcommercio e Confcommercio Bisceglie.

Oltre al mercato della consueta prima domenica del mese (per dicembre fissata al 3 dalle 07 alle 14 in piazza Vittorio Emanuele II), sono state decretate altri tre appuntamenti.

Si tratta di:

– domenica 10 dicembre, dalle 07 alle 14, in via san Martino;

– domenica 17 dicembre, dalle 07 alle 14, in piazza Vittorio Emanuele II;

– domenica 24 dicembre, dalle 07 alle 14, in via san Martino (anticipo del mercato settimanale del martedì).

Un’occasione, dunque, per fare i propri acquisti e i regali per il periodo delle festività presso gli operatori ambulanti del nostro territorio.