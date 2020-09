Lotteria “Libri nel Borgo Antico” a sostegno del Museo Diocesano / NUMERI VINCENTI

Sono stati estratti di biglietti vincenti della lotteria organizzata in occasione dell’undicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, con la quale l’associazione Borgo Antico sosterrà il Museo Diocesano di Bisceglie.

Questi i numeri vincenti:

1° premio (300 euro in libri) va al biglietto numero 2397

2° premio (150 euro in libri) va al biglietto numero 3105

3° premio (50 euro in libri) va al biglietto numero 2845

I vincitori dovranno recarsi alla libreria “Abbraccio alla Vita”, in via XXIV MAGGIO 44 a Bisceglie per il ritiro del premi.