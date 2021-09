“Libri nel Borgo Antico per la solidarietà”, estratti i numeri vincenti della lotteria di beneficenza

Nella giornata di martedì 31 agosto sono stati estratti i biglietti vincenti della sottoscrizione volontaria “Libri nel Borgo Antico per la solidarietà”. I numeri vincenti sono i seguenti:

PRIMO PREMIO AL NUMERO 1816

SECONDO PREMIO AL NUMERO 1926

TERZO PREMIO AL NUMERO 1478

Il primo estratto riceverà libri per un valore complessivo di 300 euro; il secondo estratto riceverà libri per un valore complessivo di 150 euro, mentre il terzo estratto riceverà libri per un valore complessivo di 50 euro.

L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato sulla bacheca dell’associazione Borgo Antico (via Cardinale dell’Olio, 66) ed eventualmente comunicato telefonicamente al vincitore che al momento dell’acquisto del biglietto abbia rilasciato il proprio numero telefonico.

I vincitori potranno ritirare i premi presso la sede della libreria Abbraccio alla Vita (Bisceglie, via XXIV Maggio, 44) entro e non oltre il 31 ottobre 2021. Trascorso tale termine non si avrà diritto ad ottenere alcun premio. I vincitori dovranno presentarsi al ritiro dei premi muniti di biglietto vincente. La consegna e il ritiro dei premi sono a carico del vincitore. Il regolamento completo della lotteria è consultabile presso la sede dell’Associazione o sul sito www.librinelborgoantico.it.

Il ricavato della sottoscrizione a premi “Libri nel Borgo Antico per la solidarietà” è devoluto al PROGETTO AMBULANZE di Enzo Iacchetti in favore della Croce Rossa Italiana.